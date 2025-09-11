إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية انتهاك المجال البولندي

قالت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الخميس، إنها استدعت القائم بالأعمال الروسي في مدريد لإبلاغه إدانتها الرسمية للانتهاك "غير المقبول" للمجال الجوي البولندي من قبل طائرات مُسيرة روسية هذا الأسبوع.

وفي غضون ذلك، عبر الكرملين، اليوم، عن رفضه لتصريحات وارسو ودول أوروبية أخرى بشأن إسقاط طائرات مسيرة روسية فوق بولندا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، ووصفها بأنها ليست جديدة، وقال إن موسكو لن تدلي بأي تعليق آخر على الوضع.

ونددت كل من بولندا وأوكرانيا وليتوانيا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بروسيا بعد توغل الطائرات المسيرة، أمس الأربعاء، في المجال الجوي البولندي، واصفة إياه بالاستفزاز المتعمد وغير المسبوق.

وردًّا على سؤال حول البيان المشترك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لن تصدر تعليقات جديدة على الوضع؛ لأن وزارة الدفاع الروسية أصدرت بالفعل بيانا.

وقال للصحفيين: "لن يكون هناك تعليق جديد. علقت وزارة الدفاع على هذا الأمر وعرضت إجراء مشاورات إذا لزم الأمر... ليس هناك ما نضيفه".

وتابع: "أما بالنسبة للهجة والتصريحات التي نسمعها من وارسو، حسنا، في الواقع، لا يوجد شيء جديد فيها. كان هذا الخطاب سمة مميزة لجميع العواصم الأوروبية تقريبا في الآونة الأخيرة. وها هو يستمر".

وقال بيسكوف أيضا، إن التدريبات العسكرية بين روسيا وروسيا البيضاء المقرر إجراؤها بالقرب من الحدود البولندية، اعتبارا من غد الجمعة، لا تستهدف أي دولة أخرى.

وأوضح: "هذه تدريبات مخطط لها، وهي ليست موجهة ضد أي أحد".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مواصلة التعاون العسكري والعمل على تحقيق التواصل بين الحليفين الاستراتيجيين".

ومن جانبه، قال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي للجنود، اليوم الخميس، إن دخول طائرات مسيرة روسية إلى المجال الجوي البولندي، أمس، كان محاولة لاختبار قدرة بولندا وحلف شمال الأطلسي على الرد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لبحث الواقعة الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وبدعم من أعضاء بحلف شمال الأطلسي أسقطت بولندا، عضو الحلف والاتحاد الأوروبي، أمس طائرات مسيرة يشتبه بأنها روسية بعد اختراقها المجال الجوي البولندي.