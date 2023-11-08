كييف تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا
أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أنها نفذت تفجيرا بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل سياسي مدعوم من روسيا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.
وقالت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان، إنها نفذت "عملية خاصة للقضاء على" ميخائيل فيليبونينكو، بالتعاون مع ممثلي حركة المقاومة.
وكان الإعلام المحلي في لوغانسك نقل عن نجل ميخائيل فيليبونينكو، مقتل الأخير في تفجير سيارة مفخخة في منطقة لوغانسك، الأربعاء.
وأورد "مركز لوغانسك للأنباء" أنه "نتيجة انفجار جهاز ناسف" في سيارة النائب في مجلس الشعب والمسؤول العسكري السابق في جيش لوغانسك الانفصالي ميخائيل فيليبونينكو"، تعرض الأخير لـ"إصابات قاتلة"، وفق ما نُقل عن نجله إيفان.
ومجلس الشعب هو البرلمان المحلي في لوغانسك إحدى المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت روسيا ضمها العام الماضي، وإن كانت لا تسيطر عليها عسكريًّا بالكامل.
ونشرت وسائل إعلام روسية صورا لسيارة رباعية الدفع داكنة اللون مركونة بجانب طريق وبقع دم على مقعد السائق، وقالت إنها صور لما بعد الهجوم.
تعرضت العديد من الشخصيات المؤيدة للهجوم الروسي على أوكرانيا، والمسؤولون المعينون من موسكو في مناطق سيطرت عليها القوات الروسية، لهجمات أوعمليات اغتيال منذ اندلاع النزاع في شباط/فبراير 2022.
الشهر الماضي، نجا أوليغ تساريوف، السياسي الموالي للكرملين وأحد الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة مؤيدة لموسكو في كييف، من إطلاق نار في مجمع فندقي حيث كان يقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في 2014.
واتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الحادثة وغيرها من الهجمات ومن بينها تفجير سيارة القومية داريا دوغينا قرب موسكو العام الماضي، وتفجير استهدف المدون فلادلين تاتارسكي في مقهى في سان بطرسبرغ في نيسان/أبريل.
وكان فيليبونينكو رئيسا سابقا للميليشيا المحلية في لوغانسك، الجيش الانفصالي المدعوم من موسكو والذي يقاتل كييف منذ 2014.