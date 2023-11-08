كييف تعلن مسؤوليتها عن اغتيال سياسي مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، أنها نفذت تفجيرا بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل سياسي مدعوم من روسيا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وقالت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية في بيان، إنها نفذت "عملية خاصة للقضاء على" ميخائيل فيليبونينكو، بالتعاون مع ممثلي حركة المقاومة.

وكان الإعلام المحلي في لوغانسك نقل عن نجل ميخائيل فيليبونينكو، مقتل الأخير في تفجير سيارة مفخخة في منطقة لوغانسك، الأربعاء.

وأورد "مركز لوغانسك للأنباء" أنه "نتيجة انفجار جهاز ناسف" في سيارة النائب في مجلس الشعب والمسؤول العسكري السابق في جيش لوغانسك الانفصالي ميخائيل فيليبونينكو"، تعرض الأخير لـ"إصابات قاتلة"، وفق ما نُقل عن نجله إيفان.