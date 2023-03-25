ضربة سوريا تُعيد رسم إستراتيجية بايدن "الخفية" تجاه إيران

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الإستراتجية "الخفية" التي تتبعها واشنطن للتعامل مع طهران تخضع للتدقيق الآن من قبل المشرعين الأمريكيين، حيث يعارض البعض نهج إدارة بايدن الذي يحمل عنوان "لا نريد حربًا، لكننا سنرد بسرعة إذا تعرضنا للهجوم".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن سلسلة الإجراءات الإيرانية الجديدة، التي توجت بضربة الطائرات بدون طيار، أدت إلى تدقيق جديد في نهج الولايات المتحدة "اللطيف"، وأضافت إلحاحا جديدا على بايدن لتشديد نهجه مع إيران بعدما ساءت الأمور منذ توقف المحادثات خلال الصيف بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015.