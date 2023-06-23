بعد وصفه بـ"الديكتاتور".. هل يلتقي بايدن بنظيره الصيني؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه لا يزال يأمل لقاء نظيرة الصيني شي جينبينغ في "الأمد القريب".

وقبل أيام وصف بايدن، خلال اجتماع للحزب الديموقراطي، نظيره الصيني، بأنه "ديكتاتور"، ما أثار غضب بكين واعتبرت التصريح "استفزازًا".

وأكد بايدن أنه لن يتردد في "قول ما أعتقد أنه الواقع" بشأن الصين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.