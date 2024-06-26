إثر اشتعال احتجاجات دموية.. ماذا يجري في كينيا؟ (فيديو)

ضربت كينيا، الثلاثاء، موجة عارمة من الفوضى والاضطرابات تخللها أعمال شغف وعنف، ومواجهات مع قوات الأمن، ما أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وبدأت الأزمة حين وافق نواب البرلمان في البلد الأفريقي مشروع قانون مثير للجدل، ينص على زيادات ضريبية، ما دفع مواطنين غاضبين للاحتجاج أمام مبنى البرلمان.

وتسببت زيادة أعداد المحتجين الراغبين في التعبير عن رفضهم لذلك المشروع، في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم مياه والرصاص الحيّ لتفريق المتظاهرين.

واضطرت السلطات الأمنية لاحقاً إلى استدعاء الجيش للتعامل مع الوضع، بعدما تفاقم التوتر تدريجياً في المنطقة التجارية بالعاصمة نيروبي.