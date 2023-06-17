برلمانيون من 64 دولة يوقعون ميثاقاً ضد الجوع
وقّع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر على 828 مليون شخص حول العالم.
وجمعت هذه القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لمدة يومين في البرلمان التشيلي، 150 مسؤولاً منتخباً، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى التي شاركت عن بعد.
وفي نهاية الاجتماع بمدينة فالباريزو في تشيلي، وقّع المشاركون ميثاقاً عالمياً يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، لا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية.
وينص الميثاق، على سبيل المثال، على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة، من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.