برلمانيون من 64 دولة يوقعون ميثاقاً ضد الجوع

وفي نهاية الاجتماع بمدينة فالباريزو في تشيلي، وقّع المشاركون ميثاقاً عالمياً يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، لا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وينص الميثاق، على سبيل المثال، على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة، من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.