الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسبة.

وقال دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا" وفق تعبيره.

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والإثنين، أمهَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا 50 يوما للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلنا في الوقت ذاته خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف لكن عن طريق حلف شمال الأطلسي.

وفي تحوّل قد يكون أشد وقعا، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن ترامب تحدّث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ أمريكية لضرب موسكو.

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لكن ردّا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عمّا إذا يتعيّن على زيلينسكي استهداف موسكو، قال ترامب "كلا، عليه ألا يستهدف موسكو".