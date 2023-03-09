إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بتل أبيب.. والشرطة تعلن "تحييد" المنفذ

قال مسؤولون إن مهاجما فتح النار في وسط تل أبيب، اليوم الخميس، فيما يشتبه أنه "هجوم إرهابي"، فأصاب ثلاثة أشخاص، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.

وهرع عدد كبير من أفراد الشرطة والمسعفين إلى شارع ديزنجوف في قلب المدينة الإسرائيلية، حيث نفذ المسلح الهجوم.

وأظهر تصوير لرويترز أن مطعما على جانب الشارع خلا من الرواد بعد أن فروا على ما يبدو من مكان الحادث بينما كانوا يتناولون طعامهم.

وجاء في بيان للشرطة أن "أفراد الشرطة حيّدوا المشتبه به"، وأضاف أن "ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجراح وحالة أحدهم خطيرة".