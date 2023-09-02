سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، أن بيونغيانغ أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".

وأعلنت سول، الجمعة، فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية ردا على ما قالت إنه إطلاق بيونغيانغ لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.