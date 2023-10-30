الكرملين يعلق على أحداث مطار داغستان

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة بداغستان الليلة الماضية، هي إلى حد كبير نتيجة "تدخل خارجي".

وقال بيسكوف للصحفيين: "من المعروف والواضح أن ما حدث أمس حول مطار محج قلعة كان إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك تأثير الأحداث الخارجية".

وأشار إلى أنه "على خلفية المشاهد التلفزيونية التي تظهر فظائع ما يحدث في قطاع غزة من موت أشخاص وأطفال وشيوخ وأطباء، فمن السهل جدًّا على المخالفين استغلال الوضع، وإثارة الناس".

وأضاف أن "الرئيس فلاديمير بوتين تلقى ويتلقى تقارير مفصلة عن الوضع في جمهورية داغستان الليلة الماضية وهذا الصباح من جهاز الأمن الفدرالي ورئيس جمهورية داغستان سيرجي ميليكوف".

واقتحم مئات المحتجين المطار، أمس الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل في محاولة لمنع ركابها من دخول البلاد؛ ما اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين، ولاحقًا أعلن عن اعتقال 60 منهم.