روسيا تستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب تعرّض أسطولها هناك بهجوم بطائرات مسيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق".

وأضافت الوزارة أنه بفضل تدخل الأمم المتحدة وتركيا، أمكن الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا بأنها لن تستخدم الممر الإنساني والمواني الأوكرانية للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا.

ويمثل البيان تحوّلا في موقف موسكو، التي قالت في وقت سابق إنه سيكون من الخطر وغير المقبول أن تواصل السفن الإبحار عبر الممر الإنساني الذي أقيم بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي.