"لن أسمح بموت الأفراد".. قائد الجيش الأوكراني يعلن التحوّل إلى الدفاع

وقال سيرسكي في تصريحات لقناة "ZDF " الألمانية: "أُفضِّل ترك منصب ما، لكنني لن أسمح بموت أفراد".

وكشف أن "القوات الروسية تتقدّم فعليًّا على طول خط المواجهة بأكمله، وقرّرنا الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الدفاعية".

وأضاف سيرسكي أنه يعتبر أن مهمته هي "إرهاق العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر به". موضحا أنه للقيام بهذه المهمة يخطط للاستفادة من "التحصينات الموجودة والميزات التقنية".