"لن أسمح بموت الأفراد".. قائد الجيش الأوكراني يعلن التحوّل إلى الدفاع
أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن قواته اتخذت موقفا دفاعيًّا في ساحة المعركة، مشيرا إلى تقدّم تُحرزه القوات الروسية على الجبهة.
وقال سيرسكي في تصريحات لقناة "ZDF " الألمانية: "أُفضِّل ترك منصب ما، لكنني لن أسمح بموت أفراد".
وكشف أن "القوات الروسية تتقدّم فعليًّا على طول خط المواجهة بأكمله، وقرّرنا الانتقال من الأعمال الهجومية إلى الدفاعية".
وأضاف سيرسكي أنه يعتبر أن مهمته هي "إرهاق العدو وإلحاق أكبر قدر من الخسائر به". موضحا أنه للقيام بهذه المهمة يخطط للاستفادة من "التحصينات الموجودة والميزات التقنية".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن سيرسكي منع الكشف عن بيانات الخسائر، بعد الهجوم الذي شنّته القوات الروسية على معسكر للتدريب في مدينة سيليدوفا، وبحسب التقديرات الروسية كان في معسكر التدريب الذي تم استهدافه قبل أيام أكثر من 1500 عسكري أوكراني.