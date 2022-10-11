بوتين يلتقي أردوغان في أستانا الأربعاء

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانا الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس".

والتزمت تركيا الحياد على مدى النزاع في أوكرانيا، إذ تقيم علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا.

وكان الزعيمان، تحدثا هاتفيًّا في السابع من الشهر الجاري، وبحثا "أحدث التطورات في أوكرانيا، واستعداد أنقرة للقيام بدور ما في إنهاء الحرب في أوكرانيا سلميًّا"، بحسب ما نقلت "رويترز" آنذاك عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتوسطت أنقرة، إلى جانب الأمم المتحدة، في تموز/ يوليو، في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، وهو الإنجاز الدبلوماسي الوحيد المهم في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.