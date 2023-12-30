"العبودية" تضع نيكي هيلي أمام موجة انتقادات

أثارت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الجدل، بعدما رفضت خلال حدث بقاعة المدينة في العاصمة الألمانية برلين أن تنسب "العبودية" كسبب للحرب الأهلية الأمريكية، مشيرة إلى أن تدخل الحكومة في الحقوق الفردية هو السبب الرئيسي للصراع.

وقال موقع أكسيوس الأميركي إن "رد هيلي يتوافق مع حجج تعيد إلى الذاكرة أسطورة (القضية الخاسرة)، وهي رواية تقلل من أهمية دور العبودية في الحرب الأهلية، وتقدم القضية الكونفدرالية باعتبارها دفاعًا بطوليًا عن حقوق الولايات".

وفي حين اعترفت "هيلي" بوجود قضايا متعددة الأوجه أدت إلى الانفصال بين الشمال والجنوب، يؤكد المؤرخون على مركزية العبودية في إثارة الصراع.

وعندما سُئلت عن سبب الحرب، قالت هيلي: "أعتقد أن سبب الحرب الأهلية كان في الأساس كيفية إدارة الحكومة، والحريات وما يمكن للناس فعله وما لا يمكنهم فعله".

بدوره، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسرعة على منصة اكس (تويتر سابقا)، إذ قال بإيجاز: "كان الأمر يتعلق بالعبودية".

وسلطت حملة "هيلي" الضوء على تعليقات من مقابلة اعترفت فيها بدور العبودية، لكنها أكدت على الدرس الأوسع المتمثل في تقدير الحرية والحقوق الفردية.