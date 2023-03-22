"فاغنر" تعلن السيطرة على المنطقة الصناعية.. آخر تطورات معركة "باخموت"

أعنلت شركة "فاغنر" الروسية التي تقاتل في مدينة باخموت الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم "تطهير أراضي المنطقة الصناعية في أرتيوموفسك (باخموت) عمليًا من القوات المسلحة لأوكرانيا"، وفقاً لقولها.

وأضافت "فاغنر" في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام أنه "حسب المعلومات التي وردت في صباح يوم 22 آذار/مارس، أعادت الوحدات الأوكرانية تجميع صفوفها وبدأت في التراجع إلى منطقة المستشفى المهجورة ومستودعات محطة سكة الحديد الثانية".

ونشرت "فاغنر" صورة تزعم فيها "سيطرة القوات الروسية على %63 من مدينة باخموت بينما القوات الأوكرانية تسيطر على %16".