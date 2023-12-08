إسبانيا.. زيادات متتالية في أسعار المنازل خلال 8 سنوات

شهدت أسعار العقارات السكنية في إسبانيا زيادة بنسبة 39%؛ ويرجع ذلك إلى نقص العقارات مقارنة مع ارتفاع عدد الطلبات، وفق ما أورده موقع "إنفوباي" الإخباري.

وقال الموقع إن أكبر الزيادات في الأسعار شهدتها عقارات العاصمة والمدن الكبرى، إلى جانب المناطق الحضرية، حيث قدّرت الزيادة بـ 47.1% و42% على التوالي.

وسجّلت مجموعة الجزر أكبر ارتفاع في المعدل السنوي، بنسبة 7.5%، تليها "المناطق الحضرية" و"ساحل البحر الأبيض المتوسط" بزيادة قدرها 4.7% لكليهما.

وتوقّع "أنفوباي" أن تستمر الزيادات في الأسعار حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل؛ وذلك نتيجة تراجع الطلب بسبب ارتفاع كلّ من أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة.