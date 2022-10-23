ترامب "يرجح" خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024



قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه على الأرجح سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، مكررا ادعاءاته بأنه فاز في انتخابات 2020 ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي تجمع حاشد لمؤيديه في مدينة روبستاون بولاية تكساس مساء السبت، أوضح ترامب أنه حصل على ملايين الأصوات في انتخابات 2020 لكن تم التلاعب بالنتيجة.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الأحد عن ترامب قوله: "أنا خضت الانتخابات مرتين وفزت مرتين.. حتى إنني قدمت أداءً أفضل في المرة الثانية مما فعلت من قبل".

وأشار إلى أنه "حصل على ملايين الأصوات في عام 2020 مقارنة بعام 2016، وأنه حصل على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".

وأضاف ترامب في كلمته التي أثارت هتافات مؤيدة: "والآن من أجل جعل بلدنا ناجحًا وآمنًا ومجيدًا مرة أخرى، ربما يتعين علي أن أفعل ذلك (أترشح) مرة أخرى".

وذكرت الصحيفة أن تعليقات ترامب تأتي بعد أيام فقط من استدعائه من قبل لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن أمامه حتى 4 الشهر المقبل لتقديم الوثائق ذات الصلة ثم المثول للإدلاء بشهادته قبل 14 من الشهر الجاري.

ولم يصل ترامب إلى حد الإعلان رسميًا عن ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ما سيدفع بلجنة الانتخابات الفيدرالية لطلب الكشف عن المعلومات المالية، وهو من شأنه أن يقلص الأموال التي يمكن أن يجمعها من المانحين قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته كلية هارفارد الإثنين الماضي، أن ترامب يتقدم بنقطتين على بايدن في حال ترشحه للرئاسة، إذ قال 45% من الناخبين إنهم سيدعمون الرئيس السابق لولاية ثانية في عام 2024 ، مقارنة بـ 43% ممن يعتزمون دعم بايدن.

وفي مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" الجمعة، حذر ترامب نائبه السابق مايك بنس وأعضاء اخرين في الحزب الجمهوري من الترشح في الانتخابات بدعوى أنهم أعلنوا من قبل عدم نيتهم الترشح.

وأضاف ترامب: "قال الكثير منهم (الحزب الجمهوري) إنهم لن يترشحوا للانتخابات أبدًا إذا أنا ترشحت.. لذلك سنرى ما إذا كان هذا صحيحًا.. وأعتقد أنه سيكون خيانة كبيرة إذا فعلوا ذلك رغم أني أرى أن ذلك لا بأس به".