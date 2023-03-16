تظاهرات في تل أبيب واحتجاجات ببرلين.. نتنياهو يزور ألمانيا على وقع انتقادات سبقت وصوله

وأوضح شتاينماير أنه على "تواصل منتظم مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ" وأنه يعتمد على "ذكائه وصوته المتوازن في الجدل الدائر في إسرائيل".

والرئيس الإسرائيلي نفسه يوجه تحذيرات لحكومة نتنياهو، لذلك يتعرض هو نفسه للضغوط.

ومن المقرر أن يلتقي نتانياهو المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس شتاينماير الخميس.

ورغم أن شولتس هنأ نتانياهو لدى توليه منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية آواخر عام 2022، مشيرا إلى الصداقة الخاصة بين البلدين، فإن الجانب الألماني ينظر بانتقاد إلى ضم سياسيين وأحزاب يمينية متشددة للحكومة.

وجاء النقد في البداية من المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال المؤتمرات الصحفية، والتي تم التذكير فيها بحل الدولتين.

وفي نهاية شباط/ فبراير أعرب وزيران مهمان عن قلقهما ونقدهما، فوزير العدل الألماني ماركو بوشمان زار إسرائيل كأول ممثل للحكومة الألمانية بعد عودة نتانياهو على رأس حكومته إلى السلطة.

وقد أصبحت النقاشات واضحة على تويتر، إذ أشار بوشمان إلى "الوقوف بوضوح ضد الميل إلى تعريض دولة القانون للخطر" مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ "حماية الديمقراطية الليبرالية" محذرا من "تعريض دولة القانون للخطر".

ولم يسبق أن انتقد مسؤول ألماني الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل بهذا الوضوح كما فعل بوشمان الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، بحسب ما ذكر موقع دويتشه فيله.

وبعد أسبوع من زيارة وزير العدل إلى القدس، استقبلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك (حزب الخضر)، نظيرها الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، وقالت بحضوره علنا "لا أريد إخفاء أننا قلقون في الخارج".

وتطغى على العلاقة بين تل أبيب وبرلين وقائع تاريخية تجلت في المحرقة والإبادة الجماعية لستة ملايين يهودي في حقبة ألمانيا النازية والتي تسمى الهولوكوست.

ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بدأت بين البلدين عام 1965، غير أن ذكرى الهولوكوست تظل حاضرة، وكأن ألمانيا تشعر بعقدة ذنب تجاه الدولة العبرية لما اقترفته النازية بحق اليهود.

ومن خلال الاحتفالات المشتركة وزيارات ممثلي الحكومة الألمانية تم تعزيز العلاقات والتضامن بين البلدين. وصحيح أن هلموت كول زار إسرائيل مرتين فقط خلال 16 عاما كمستشار لألمانيا، فإن أنغيلا ميركل التي كانت مستشارة لمدة 16 عاما أيضا، زارت إسرائيل 8 مرات، وهو ما يشير الى خصوصية العلاقة.

أما المستشار الحالي، أولاف شولتس، فقد زار إسرائيل في مارس/ آذار 2022، وهي زيارته الأولى والوحيدة حتى الآن.