غضب بالموساد بشأن إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين

وبحسب قناة "أخبار 12" الإسرائيلية، فإن رئيس الموساد الحالي أجرى اتصالًا هاتفيًّا بنتنياهو وشدَّد على ضرورة إصدار بيان رسمي "واضح وقاطع" بأنه عهِد إلى كوهين بدورٍ ما؛ إذ يعد رئيس الوزراء هو الشخص الوحيد المنوط به إصدار تكليف من هذا النوع، ولا سيما أنه يرتبط بملف هو الأهم في الوقت الراهن.

من جانب آخر، عللّت القناة سبب غضب برنياع بأن الجهاز الذي يترأسه، هو الوحيد المكلف بملف الأسرى، وأنه وجَد أن شخصًا آخر يعمل في هذا الصدد وهو رئيسه السابق.

وأضافت القناة أن نتنياهو استشعر غضب رئيس الموساد، ليصدر مكتبه، بعد وقت وجيز، بيانًا أكد خلاله، أن "هناك جهازًا رسميًّا واحدًا يدير ملف إطلاق سراح المخطوفين".

القناة توجهت إلى مصدر سياسي مطلع، دون كشف هويته، أبلغها أن يوسي كوهين "لم يُكلَّف بالعمل كمبعوث من قبل رئيس الوزراء (..) لقد توجَّه في بداية الحرب إلى نتنياهو حاملًا رسالة من مسؤولين في دول عربية، لكن رئيس الوزراء أخبره أن عليه التنسيق مع رئيس الموساد الحالي لعدم حدوث تضارب ومن ثم تعقَّدت الأمور".

وقال المصدر، إن الاتصالات مع قطر بشأن المخطوفين تُدار عبر رئيس الموساد الحالي بالتعاون مع رئيس الأمن العام "الشاباك"، وهما اللذان يضعان التقارير بشأن التطورات أمام مجلس الحرب.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا تكميليًّا بعد ذلك، أراد من خلاله توضيح نقطة إضافية في هذا الصدد، هي: "حرصًا على الدقة، بادر يوسي كوهين بعقد لقاء مع زعيم عربي بمصادقة رئيس الوزراء. كما أجرى سلسلة اجتماعات لبحث ملفات سياسية بالتنسيق مع رئيس هيئة الأمن القومي (تساحي هانغبي)".