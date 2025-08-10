حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي بشأن غزة

logo
العالم

فانس: أمريكا تعمل على عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكي

فانس: أمريكا تعمل على عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكي
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانسالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 3:41 م

قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أخبار ذات علاقة

"ألاسكا" تُشعل جدلاً أمريكياً أوروبياً قبل لقاء ترامب وبوتين "التاريخي"

"ألاسكا" تُشعل جدلاً أمريكياً أوروبياً قبل لقاء ترامب وبوتين "التاريخي"

وذكرت شبكة "إن.بي.سي"، يوم السبت، أن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في 15 أغسطس/ آب.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC