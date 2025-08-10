فانس: أمريكا تعمل على عقد محادثات بين بوتين وزيلينسكي

قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحديد موعد لإجراء محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد أنه لا يعتقد بأنه سيكون من المثمر أن يجلس بوتين مع زيلينسكي قبل اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي"، يوم السبت، أن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في 15 أغسطس/ آب.



