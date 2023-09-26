روسيا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية ومستودعا للذخيرة جنوب دونيتسك

قال مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، إن القوات الروسية دمرت معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك.

وأوضح تشيخوف في تصريح لـ "سبوتنيك": "دمرت وحدات قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية والطيران بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية، ومستودع ذخيرة في منطقة نوفودنيتسك على محور جنوب دونيتسك".

وأضاف أن نيران المدفعية أحبطت عمليات 3 مجموعات استطلاع أوكرانية في مناطق أوراجايني، وتشيرفوني، وليفادني.

وبحسب المسؤول العسكري الروسي، وجهت القوات الروسية ضربات لنقاط الانتشار المؤقت للواء الهجومي 79 في منطقة نوفوميخيلوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في منطقة كونستانتينوفكا.