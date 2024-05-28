انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني
انتخب أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الثلاثاء، محمد باقر قاليباف لرئاسة المجلس مجدداً، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وكان قاليباف تولى رئاسة المجلس عام 2020، وأعيد انتخابه في إجراء دستوري توجب إجراؤه بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرته المروحية، الأسبوع الماضي.
وتولى نائب الرئيس الأول محمد مخبر، منصب رئيس البلاد مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو المقبل.
يأتي ذلك بعد أنباء عن نية قاليباف ترشيح نفسه لموقع الرئيس الإيراني المقبل، حيث كان مصدر إيراني مقرب من القوى السياسية التابعة للتيار الأصولي المتشدد، كشف، الجمعة، أن قاليباف وافق مبدئياً على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتجه أنظار العالم نحو الانتخابات الإيرانية المبكرة ونسبة المشاركة فيها.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو/ حزيران المقبل، بعد خلو هذا المنصب جراء وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرته الرئاسية في شمالي غرب إيران، الأحد الماضي، مع عدد من مرافقيه.
ويشغل المنصب حالياً النائب الأول للرئيس محمد مخبر دزفول، بموجب المادة 131 من الدستور، وبحسبها يجب إجراء الانتخابات في مدة أقصاها 50 يوماً.