انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

وكان قاليباف تولى رئاسة المجلس عام 2020، وأعيد انتخابه في إجراء دستوري توجب إجراؤه بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم طائرته المروحية، الأسبوع الماضي.

وتولى نائب الرئيس الأول محمد مخبر، منصب رئيس البلاد مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو المقبل.

يأتي ذلك بعد أنباء عن نية قاليباف ترشيح نفسه لموقع الرئيس الإيراني المقبل، حيث كان مصدر إيراني مقرب من القوى السياسية التابعة للتيار الأصولي المتشدد، كشف، الجمعة، أن قاليباف وافق مبدئياً على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.