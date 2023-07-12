مسؤول أمريكي يجتمع مع السفير الصيني لمناقشة الاتصالات العسكرية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مسؤولا كبيرا بها اجتمع مع سفير الصين لدى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وبحثا التزام واشنطن بالحفاظ على خطوط مفتوحة للاتصالات العسكرية.

وأضاف متحدث باسم البنتاغون في بيان أن إيلي راتنر مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي والسفير شيه فنغ "ناقشا في مقر البنتاغون العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إضافة إلى مجموعة من قضايا الأمن الدولي والإقليمي".