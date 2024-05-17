فرنسا تكشف هوية المتهم بإضرام النار في كنيس يهودي

كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن المشتبه به في إشعال النار بكنيس يهودي في مدينة روان، شمالي غرب البلاد، من أصل جزائري ويعاني مشكلات صحية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بحسب شبكة (CNN)، إن الحكومة الفرنسية رفضت طلبا سابقا للمشتبه به للبقاء في فرنسا؛ بسبب مشاكل صحية.

وأوضح دارمانين، الذي سافر إلى روان، أن اللجنة التي درست طلب المشتبه به، توصلت إلى أنه "غير مستوف للشروط"، مشيرا إلى أنه فشل أيضا في استئناف قدمه أمام القضاء الفرنسي.