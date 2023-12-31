هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث قرب الحديدة باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً عن حادث وقع على بعد نحو 55 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء الحديدة باليمن، ونصحت السفن العابرة بالحذر. وأشارت إلى أن السلطات تحقق في الأمر.

يأتي ذلك وسط استهداف ميليشيا الحوثيين سفنًا تجارية في البحر الأحمر؛ على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبق أن أعلنت شركات شحن كبرى مثل هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية، أنها توقفت عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس لأسباب أمنية.