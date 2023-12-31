هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن حادث قرب الحديدة باليمن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً عن حادث وقع على بعد نحو 55 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء الحديدة باليمن، ونصحت السفن العابرة بالحذر. وأشارت إلى أن السلطات تحقق في الأمر.
يأتي ذلك وسط استهداف ميليشيا الحوثيين سفنًا تجارية في البحر الأحمر؛ على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبق أن أعلنت شركات شحن كبرى مثل هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية، أنها توقفت عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس لأسباب أمنية.
كما أعلنت شركتا "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" و"نيبون يوسن"، وهما أكبر شركتي شحن في اليابان، أن سفنهما التي لها صلات بإسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر.
وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنباً للهجمات؛ ما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء، وأضاف أيامًا أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.