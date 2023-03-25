فاغنر تعلن عن عفو شمل 5 آلاف سجين بعد انتهاء عقد قتالهم

ووفقًا لمؤسس شركة فاغنر، فإن نسبة الذين تم العفو عنهم وارتكبوا جريمة ثانية في غضون شهر بعد عودتهم من أوكرانيا هي 0.31 ٪ فقط، قائلا: "أقل بعشر إلى عشرين مرة من الأرقام القياسية قبل العملية الخاصة".

وأشار بريغوجين إلى أن "من يرتكبون الجرائم يستهدفون الذين يعارضون أعمال روسيا في أوكرانيا ويسخّرون أنفسهم لنظام كييف".

وزعم أن "شركة فاغنر خفضت الجريمة في روسيا بمقدار 10 مرات".

ويوم أمس أكد بريغوجين أن مراكز توظيف فاغنر تستقبل العديد من الأشخاص، قائلا: "أستطيع أن أقول بكل ثقة أن مراكز التوظيف لشركة فاغنر تعمل بشكل جيد".