بعد اتفاق لنشر جزء منها.. ما هو حجم الترسانة النووية الروسية؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن روسيا أبرمت اتفاقا مع جارتها روسيا البيضاء لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، لكنها لن تنتهك اتفاقيات حظر الانتشار.

وركز تقرير لوكالة رويترز على تفاصيل الترسانة النووية الروسية وحجمها ومن الذي يتحكم فيها.

وبحسب التقرير، تمتلك روسيا، التي ورثت أسلحة الاتحاد السوفيتي النووية، أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية.