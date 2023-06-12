بعد استهداف مدرعاتها.. قوات المشاة الأوكرانية تتعهد باستئناف القتال

شددت قوات المشاة في الجيش الأوكراني، يوم الأحد، على استئناف القتال قريباً بعد استهداف عرباتها المدرعة الأمريكية الصنع من جانب القوات الروسية.

وكانت مدرعات من طراز "برادلي"، تدعمها دبّابات "ليوبارد" الألمانيّة الصنع، قد تعرضت لأضرار أو دمرت تماماً، الأسبوع الماضي، خلال هجوم للقوات الأوكرانية على مواقع روسية.

وتعرضت مجموعة مركبات قتاليّة تستخدمها قوات المشاة الأوكرانية، الأربعاء، للنيران، بينما كان "اللواء 47" يشنّ هجومًا في جنوب شرق "زابوريجيا".

وأظهرت لقطات للكمين التقطتها طائرات مسيّرة وبُثّت على قنوات الدعاية الروسيّة، مركبات عدّة متضرّرة.

وقالت مجموعة من الجنود الأوكرانيّين كانوا يأخذون استراحة خارج بلدة "أوريخيف" الصغيرة في منطقة جنوب "زابوريجيا" إنّهم فقدوا معظم مركباتهم من طراز "برادلي".

ومن بين المركبات التسع المُلحقة بوحدة المشاة الآليّة التابعة للمجموعة - وهي لم تكن الوحيدة المُشاركة في الهجوم - تمّ تدمير 6 مركبات، وتضرّرت 3 منها، لكنّها قابلة للإصلاح.

وقالت المجموعة إنّها "واثقة من أنّ القوّات الروسيّة أُبلِغت بالهجوم الوشيك"، مشيرةً إلى أنها تشتبه في وجود "مُخبر".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الهجوم قد نجح، أشار جندي أوكراني إلى أنّ كتيبته استعادت مساحة صغيرة جدا من الأرض، فيما قال جندي أوكراني آخر أنّه "عندما يتمّ إصلاح مركباتنا سنعود".

يشار إلى أن "اللواء 47" هو من الوحدات التي أنشئت حديثاً وجرى تزويده بمعدات قدمتها دول غربية.