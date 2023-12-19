حرب غزة تكشف الانقسامات العميقة في جامعة هارفارد

رأت صحيفة لو موند الفرنسية، بأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس كشف عن انقسامات عميقة داخل جامعة هارفارد، وهو ما أدى إلى تقويض موقف رئيستها الجديدة كلودين جاي، التي تعد أيقونة في الدوائر التقدمية.

وقال تقرير الصحيفة، إن "اختيار كلودين جاي، وهي امرأة سوداء وابنة مهاجرين من هايتي وخبيرة في الدراسات الأفريقية الأمريكية، لقيادة جامعة هارفارد اعتبارًا من 1 يوليو 2023، كان بمثابة قفزة تقدمية لأقدم جامعة أمريكية، تضم 25000 طالب و2450 أستاذًا مدرسيًّا"، لكن أحداث السابع من أكتوبر تسببت بتقويض موقفها.

ووفق الصحيفة فقد "كافحت كلودين جاي في 5 كانون الأول/ ديسمبر لتوضيح موقفها حول حوادث معاداة السامية في الجامعات، جنبًا إلى جنب مع نظرائها من جامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسعت للرد بوضوح على استفسار من عضو الكونغرس إليز ستيفانيك فيما يتعلق بالدعوة إلى الإبادة الجماعية ضد اليهود الذين ينتهكون قوانين التحرش والترهيب بالجامعة".

وأسفرت جلسة الاستماع في الكونغرس، والتي شاهدها الملايين عن دعوات لاستقالة رؤساء الجامعات الثلاث.

وفي مواجهة الضغوط للدفاع عن سياسات حرية التعبير، تمسك الرؤساء بالبيانات المعدة مسبقًا، ما أدى إلى الصدام مع ستيفانيك، حيث تحول النقاش من دعم الانتفاضة إلى مسألة الإبادة الجماعية.