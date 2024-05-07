الغارديان: "برلمان معلق" إستراتيجية المحافظين لكسب الناخبين في بريطانيا

وحذر المحافظون، في ذلك الوقت، بلا هوادة من أن حزب العمال قد يعقد صفقة مع الحزب الوطني الاسكتلندي للوصول إلى السلطة، مع ملصقات هجومية تظهر زعيمه آنذاك إد ميليباند، وهو يجلس في الجيب العلوي لأليكس سالموند، الذي كان زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي حتى الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، وفقًا للصحيفة.

وفي ذلك الوقت، كانت استطلاعات الرأي تُشير إلى احتمالية الوصول إلى برلمان معلق في حال فوز حزب العمال وعدم قدرتهم الحصول على أغلبية برلمانية ما قد يعطل عمل المجلس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يُنظر إلى هذه الإستراتيجية على أنها أقنعت بعض الناخبين، وخاصة أولئك الموجودين في ما يسمى بالجدار الأزرق الذين دعموا في السابق الديمقراطيين الليبراليين، بالتصويت لصالح حزب المحافظين.