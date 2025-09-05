ترامب يوقع أمرا بتغيير اسم البنتاغون إلى "وزارة الحرب"

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، معتبرا أن ذلك يبعث "رسالة نصر" إلى العالم.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي بحضور الوزير بيت هيغسيث الذي بات "وزير الحرب"، إن الاسم الجديد "أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهنا".

ويعيد قرار ترامب، الاسم القديم لوزارة الدفاع الأمريكية، حيث كانت تسمى سابقاً "وزارة الحرب"، وهو ما رأى الرئيس الأمريكي أنه يعتبر "الأفضل من وجهة نظره حيث كان لها وقع أقوى"، حسب تعبيره.

وقال ترامب للصحفيين، الشهر الماضي: "الجميع يحب حقيقة أننا حققنا تاريخاً لا يصدق من الانتصارات عندما كنا في وزارة الحرب".

وتحولت "وزارة الحرب" إلى "وزارة الدفاع" من خلال عملية تدريجية، بدأت بقانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وحّد الجيش والبحرية والقوات الجوية تحت منظمة واحدة تسمى "المؤسسة العسكرية الوطنية".

وأدخل تعديل على القانون الذي أُقرّ في عام 1949 اسم "وزارة الدفاع" رسمياً، ليؤسس للبنية المعمول بها اليوم.