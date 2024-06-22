هذه المرة في الفضاء.. تحذير أمريكي من تكرار سيناريو "أزمة الصواريخ الكوبية"

حذر رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري مايك تيرنر، من تكرار "أزمة الصواريخ الكوبية"، لكن هذه المرة في الفضاء، "إذا أطلقت روسيا سلاحًا نوويًا في المدار"، وهو التهديد الذي حذرت منه الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال تيرنر خلال فعالية نظمها "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" يوم الخميس، إنه "إذا قامت روسيا بتفجير سلاح فضائي نووي في مدار أرضي منخفض، فإن ذلك سيهدد الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في "هجوم كارثي ومدمر".

وفي إشارة إلى الحدث الذي وقع العام 1962 عندما نشرت روسيا الصواريخ النووية لفترة وجيزة في كوبا، قال تيرنر: إن "هذه الأزمة هي أزمة الصواريخ الكوبية ولكن في الفضاء، إن إدارة بايدن تسير وهي نائمة نحو (اليوم صفر) لا رجعة فيه".

وكان تيرنر قد حذر لأول مرة من تهديد غير مسبوق للأمن القومي في فبراير/شباط من هذا العام، ما دفع إدارة بايدن إلى الإعلان أن روسيا تعمل على تطوير سلاح فضائي نووي قد تطلقه في المدار.

وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها بذلك تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، وهي المعاهدة التي وقعت عليها موسكو.