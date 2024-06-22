هذه المرة في الفضاء.. تحذير أمريكي من تكرار سيناريو "أزمة الصواريخ الكوبية"
حذر رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري مايك تيرنر، من تكرار "أزمة الصواريخ الكوبية"، لكن هذه المرة في الفضاء، "إذا أطلقت روسيا سلاحًا نوويًا في المدار"، وهو التهديد الذي حذرت منه الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا.
وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال تيرنر خلال فعالية نظمها "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" يوم الخميس، إنه "إذا قامت روسيا بتفجير سلاح فضائي نووي في مدار أرضي منخفض، فإن ذلك سيهدد الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في "هجوم كارثي ومدمر".
وفي إشارة إلى الحدث الذي وقع العام 1962 عندما نشرت روسيا الصواريخ النووية لفترة وجيزة في كوبا، قال تيرنر: إن "هذه الأزمة هي أزمة الصواريخ الكوبية ولكن في الفضاء، إن إدارة بايدن تسير وهي نائمة نحو (اليوم صفر) لا رجعة فيه".
وكان تيرنر قد حذر لأول مرة من تهديد غير مسبوق للأمن القومي في فبراير/شباط من هذا العام، ما دفع إدارة بايدن إلى الإعلان أن روسيا تعمل على تطوير سلاح فضائي نووي قد تطلقه في المدار.
وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها بذلك تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي للعام 1967، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، وهي المعاهدة التي وقعت عليها موسكو.
وحاولت الولايات المتحدة اتخاذ إجراء لإعادة التأكيد على معاهدة الفضاء الخارجي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن روسيا اعترضت على ذلك في وقت سابق من هذا العام.
وحاولت روسيا بدورها إصدار قرار في المجلس يحظر نشر الأسلحة جميعها في الفضاء، وهو الإجراء الذي باء بالفشل أيضًا.
وحذرت إدارة بايدن الشهر الماضي، من أن روسيا أطلقت سلاحًا مضادًا للأقمار الصناعية إلى الفضاء، وهو ما قد يكون المرحلة الأولى من خطة لنشر سلاح نووي في المدار.
ودعا تيرنر إدارة بايدن إلى الإجابة على مزيد من الأسئلة حول سلاح الفضاء النووي، قائلًا إن الإدارة "ماضية في فشلها" في معالجة هذه القضية.
وقال تيرنر: "تخيل مدى اختلاف العالم لو سمح الرئيس آنذاك جون كينيدي لزعيم الاتحاد السوفيتيي آنذاك نيكيتا خروتشوف بوضع أسلحة نووية في كوبا، أوروبا لن تكون حرة، وكانت الولايات المتحدة ستكون خائفة للغاية من تحدي روسيا في أوروبا".
وأضاف أنه "يتعين على البيت الأبيض رفع السرية عن وضع الأسلحة النووية الروسية"، قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يزدهر في ظل السرية"، ودعا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تطبيق معاهدة الفضاء الخارجي.
وقال تيرنر: "يجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب حلفائها لوقف (اليوم صفر) والحفاظ على الفضاء، كذلك تهدف معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي إلى خير البشرية جمعاء".