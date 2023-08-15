نتنياهو يرفض "الهجوم" على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يرفض استهداف رئيس أركان الجيش، هرتيس هليفي، بعد هجوم وزراء من الائتلاف وأعضاء في الكنيست على قيادات المؤسسة العسكرية.

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، أنهما يقدمان الدعم الكامل لرئيس الأركان، وضباط الجيش، لضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها.

وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فإن "رئيس الحكومة، ووزير الأمن، يرفضان أي هجوم على كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، ويدعمان قادة وجنود الجيش".

ويشهد الجيش الإسرائيلي حالة انقسام غير مسبوقة؛ بسبب التعديلات القضائية، والاحتجاج عليها من قبل عناصر الاحتياط، رغم تحذيرات سابقة بعدم انخراط الجيش في الاحتجاجات.