رئيس الوزراء الصيني يزور ألمانيا وسط فتور في العلاقات

وصل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الإثنين، إلى ألمانيا في أول زيارة له إلى الخارج، في وقت تزداد فيه انتقادات برلين لبكين.

واستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ضيفه في برلين، في لقاء سيشارك بعده المسؤول الصيني في محادثات حكومية صينية ألمانية مع فريق المستشار أولاف شولتس.

وشدّد الرئيس الألماني اللهجة خلال محادثاته مع المسؤول الصيني، إذ أكّد أنّ التعاون بين البلدين "يظلّ مهماً لكنّه تغيّر في السنوات الأخيرة"، وفقاً لتغريدات نشرها المتحدّث باسمه سيرستين غاميلين.

وأضاف أنّ "الصين شريك لألمانيا وأوروبا، لكنّها أيضاً خصم ومنافس على نحو متزايد على الساحة السياسية".

ولي تشيانغ الذي عُيّن رئيساً للوزراء في آذار/مارس سينتقل بعد ذلك إلى فرنسا حيث سيشارك في القمّة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد يهدف إلى إصلاح هيكلية المالية العالمية للاستجابة بشكل أفضل لتحديات الاحترار المناخي.

ويأتي الحوار مع باريس وبرلين في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توتراً كبيراً.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكين، منذ الأحد؛ في محاولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكن بالنسبة لبرلين، فإنّ العلاقات بين الصين والولايات المتّحدة لها "أهمية خاصة للأمن والتعاون العالمي"، حسبما أكد شتاينماير.

ودعا شتاينماير عبر محاوره الصيني، القوتين العظميين "لتقوية قنوات الاتصال بينهما".