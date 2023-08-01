نيويورك تايمز: هجمات أوكرانيا داخل روسيا تراهن على "إضعاف" موسكو

وتابعت "نادرًا ما يناقش المسؤولون في أوكرانيا هجمات من هذا القبيل، لكن أدلة الفيديو تظهر بذل جهود متزايدة لشن ضربات بعيدة المدى داخل روسيا ضد أهداف ذات مكانة مهمة أو حليفة للكرملين مثل ناطحات السحاب التي تعتبر رموزاً لروسيا الحديثة".

وبعد ساعات من بيان زيلنسكي، أسفر قصف روسي بصاروخين استهدف مبنى سكنيا ومركزا جامعيا، يوم الاثنين، في مدينة كريفي ريه، مسقط رأسه عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 75 آخرين على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم، إن "هجمات أوكرانيا على روسيا هي أكثر من مجرد انتقام رمزي، ويمكن أن تكون حاسمة لجهود كييف الأوسع لإضعاف قدرة موسكو على شن الحرب".

ويرى المحللون، أن "تلك الهجمات قد تجبر المخططين العسكريين الروس على اتخاذ قرارات صعبة حول كيفية نشر الموارد وإذكاء الانقسامات العميقة بالفعل في القيادة الروسية".

وقالت الصحيفة، إن "حلفاء كييف الغربيين أعربوا منذ فترة طويلة عن قلقهم من أن يُنظر إليهم على أنهم يدعمون الضربات في روسيا".

وما يزال هذا التوتر سببًا رئيسيًا في رفض الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، على الرغم من تأكيدات كييف بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة إلا لاستهداف الروس على الأراضي الأوكرانية.