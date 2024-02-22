عينها على زابوروجيا.. روسيا تكثف هجماتها في الجنوب الأوكراني

قال الجيش الأوكراني إنه صد على مدى أربعة أيام متتالية هجمات للجيش الروسي شنها منذ يوم السبت وحتى الثلاثاء والتي تضمنت عربات مدرعة وأعدادا كبيرة من القوات الروسية التي احتشدت في المنطقة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ضابط روسي، أن المظليين الروس يجبرون القوات المسلحة الأوكرانية على التقهقر من مواقعهم في قطاع زابوروجيا على الجبهة.

وقال الضابط الروسي: "في الوقت الحالي، الوضع هادئ إلى حد ما، ومنضبط، ومعقد، ولكن يمكن السيطرة عليه، كما نقول في الجيش. نحن نطردهم (القوات الأوكرانية) شيئًا فشيئًا من الخطوط التي كانوا فيها".

وبحسب قوله، يقوم كشافة الاستطلاع بمراقبة المنطقة بمساعدة الطائرات دون طيار، وفي حال اكتشاف أهداف للقوات الأوكرانية، يقومون بتسليمها إلى قوات المدفعية الصاروخية ذاتية الحركة، التي تنتقل بعد ذلك إلى مواقع إطلاق النار وتقصف من مواقع مغلقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحركة الشعبية في زابوروجي "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، عن تكثيف الأعمال العدائية على خط المواجهة في زابوريزهيا. وأشار إلى أن المبادرة في أيدي الجيش الروسي.