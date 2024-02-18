الغارديان : خيارات بايدن للرد على "مقتل" نافالني محدودة
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن ترسانة الخيارات المتاحة أمام بايدن لمعاقبة روسيا، إثر وفاة أليكسي نافالني، تبدو محدودة، ولا سيما بالنظر إلى العقوبات الحالية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.
وأعادت وفاة أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية إشعال المناقشات حول التداعيات المحتملة من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلاديمير بوتين خلال اجتماع عام 2021 في جنيف، بشأن العواقب على مصير أليكسي نافالني.
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال تصريحاته الأخيرة، سلَّط بايدن الضوء على التداعيات التي واجهتها روسيا بسبب تورطها في أوكرانيا، بما في ذلك الخسائر الكبيرة في صفوف القوات والعقوبات واسعة النطاق، إلا أن هذه العواقب تنبع إلى حد كبير من قرارات بوتين نفسه، وليس من معاملته لنافالني.
وأشارت "الغارديان" أنه رغم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا، فإن نظام بوتين يظل على حاله، والجزء الأكبر من تأثير العقوبات يقع على الروس العاديين، لافتة إلى أن بايدن يواجه معضلة فيما يتعلق باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الكرملين.
وأضافت أنه في حين كانت المساعدات العسكرية لأوكرانيا مفيدة في دفاعها ضد العدوان الروسي، فإن العقبات السياسية، مثل: معارضة الموالين لترامب في الكونغرس، تعيق تقديم المزيد من المساعدات، إذ يعمل نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهوري على تعقيد الأمور، وربما يُحبط الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا.
ويسلط المأزق في الكونغرس الضوء على إحباط بايدن ويثير مخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كحليف، ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتضاءل قدرة بايدن على محاسبة بوتين؛ ما يؤدي إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل.
وأكدت الصحيفة أن العقوبات، رغم تأثيرها، لها حدود، إذ وجدت روسيا شركاء تجاريين بديلين للتخفيف من آثارها، علاوة على ذلك تواجه الجهود المبذولة لتعطيل صناعة الأسلحة الروسية تحديات بسبب طرق التهريب والتعاون من الدول المجاورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتراحات باستهداف أصول المسؤولين الروس أو أبنائهم الذين يعيشون في الغرب قد تثير بعض الانزعاج، ولكن من غير المرجح أن تثني بوتين عن مسار عمله الحالي، ورغم الدعوات إلى اتباع نهج غير تقليدي، فإن جدوى وفاعلية مثل هذه التدابير تظل غير مؤكدة .
وختمت الغارديان بالقول إنه بينما يكرر بايدن الحاجة إلى عواقب على وفاة نافالني، فإن الواقع هو أن خياراته مقيدة، إذ يشكل المشهد الجيوسياسي المعقد، والديناميكيات السياسية الداخلية، وقدرة روسيا على الصمود في مواجهة العقوبات عقبات هائلة أمام الانتقام الحقيقي ضد نظام بوتين .