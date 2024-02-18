الغارديان : خيارات بايدن للرد على "مقتل" نافالني محدودة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن ترسانة الخيارات المتاحة أمام بايدن لمعاقبة روسيا، إثر وفاة أليكسي نافالني، تبدو محدودة، ولا سيما بالنظر إلى العقوبات الحالية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأعادت وفاة أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية إشعال المناقشات حول التداعيات المحتملة من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلاديمير بوتين خلال اجتماع عام 2021 في جنيف، بشأن العواقب على مصير أليكسي نافالني.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال تصريحاته الأخيرة، سلَّط بايدن الضوء على التداعيات التي واجهتها روسيا بسبب تورطها في أوكرانيا، بما في ذلك الخسائر الكبيرة في صفوف القوات والعقوبات واسعة النطاق، إلا أن هذه العواقب تنبع إلى حد كبير من قرارات بوتين نفسه، وليس من معاملته لنافالني.

وأشارت "الغارديان" أنه رغم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا، فإن نظام بوتين يظل على حاله، والجزء الأكبر من تأثير العقوبات يقع على الروس العاديين، لافتة إلى أن بايدن يواجه معضلة فيما يتعلق باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الكرملين.