بولندا تحدّ من الملاحة الجوية ومجلس الأمن يبحث الانتهاك الروسي

أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الخميس، أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق حوالي عشرين مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.

كذلك، قالت وزارة الخارجية البولندية، إن مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعا طارئا بناء على طلب الدولة للبحث بشأن انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي.

وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع ديسمبر، وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني"، بحسب "فرانس برس".

يأتي ذلك بعد عملية غير مسبوقة نفذتها بولندا، بدعم من دول حليفة أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أسقطت خلالها عدة مسيّرات روسية انتهكت مجالها الجوي أمس الأربعاء.

وبحسب "رويترز" هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها عضو في حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر ويدمر أصولا عسكرية روسية فوق أراضيه منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصفت بولندا، خرق أجوائها، بأنه "هجوم غير مسبوق ليس فقط على الأراضي البولندية، بل أيضاً على أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي المقابل، نفت روسيا أن مسيراتها خرقت أجواء بولندا وأن لا دليل قدمته الأخيرة على ذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن روسيا تواجه اتهامات من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بالاستفزازات باستخدام طائرات دون طيار.

وأضاف بيسكوف أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميا بالاستفزازات، دون محاولة تقديم أي أدلة.