تاس:‭ ‬مصير اتفاق تصدير الحبوب لا يزال مجهولاً "بانتظار موقف موسكو"

قال مصدران بالأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، لم تكشف عن هويتهما، إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى يوم الأحد، لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن". ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن".

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه اليوم الاثنين، قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 تموز/يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وذكر الكرملين أن "بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".

وأضافت الرئاسة الروسية، في بيان، أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الإفريقية، لم يتحقق".