بعثة الأمم المتحدة تنسحب رسميا من كبرى مدن شمال مالي

أنهت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الثلاثاء، رسميا مهامها بانسحابها من مدينة كيدال الإستراتيجية شمال البلاد، في خطوة تعكس تدهور الوضع الأمني الذي عجّل بتسريع وتيرة الانسحاب.

وقال تقرير لتلفزيون "تي في 5" الفرنسي اليوم، إنّ "أمام جنود البعثة مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لمغادرة الأراضي المالية، لكن في مواجهة انعدام الأمن في كيدال، فضلت الأمم المتحدة تسريع وتيرة الانسحاب حيث يبدو الوضع الإنساني هناك حرجا".

وكانت البعثة قد أرجعت تسريع وتيرة انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي يهدّد عناصرها، متّهمة السلطات بتعقيد عملية خروجها من البلاد من خلال عرقلة تحركاتها.

وأوضح التلفزيون الفرنسي نقلا عن مراسله في كيدال، أنّ البعثة الأممية نفذت اليوم انسحابها من المدينة عن طريق قوافل برية بعد أن فشلت في الحصول على تراخيص لتأمين الانسحاب جوّا.