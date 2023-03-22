الأمير وليام يزور القوات البريطانية سرًا في بولندا

وقال الأمير وليام في بيان لوسائل الإعلام البولندية: "أنا هنا لأنني أريد أن أشكر شخصيًا القوات البولندية والبريطانية التي تعمل في شراكة وثيقة وجوهرية، وأود أيضًا أن أشيد بإنسانية الشعب البولندي الملهمة، فتحتم قلوبكم بقدر ما فتحتم بيوتكم".

وبعد اللقاءات العسكرية، من المقرر أن يسافر أمير ويلز إلى وارسو لزيارة مبنى إداري تم تحويله إلى مركز لإقامة نحو 300 امرأة وطفل فروا من الحرب في أوكرانيا.

والخميس، سيضع الأمير إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في العاصمة البولندية، حيث وضع جدَّاه الراحلان، الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب إكليلًا من الزهور خلال زيارة الدولة التي قاما بها إلى بولندا، العام 1996، قبل أن يعقد اجتماعًا مع الرئيس البولندي أندريه دودا.