روسيا تتوعد بإسقاط جميع طائرات "إف - 16" المزمع تسليمها لأوكرانيا

هدَّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرات "إف -16" التي من المزمع تسليمها إلى أوكرانيا، في إطار الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

وقال "شويغو" إن "منظومات الدفاع الجوي الروسية، يمكنها إسقاط جميع طائرات إف-16 المزمع تسليمها لأوكرانيا خلال 20 يومًا تقريبًا".

وأضاف في اجتماع مع قادة القوات المسلحة عبر الفيديو قائلًا "خلال الشهر الماضي، تم تدمير أكثر من 1400 وسيلة جوية هجومية للعدو، بينها 37 طائرة و6 صواريخ أتاكمس أمريكية الصنع".