روسيا تقيد تحركات الإنتربول على أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في روسيا ستقتصر سلطاتها على بعض الاستفسارات وتحديد الهوية فقط، فيما تم تجريدها من بقية صلاحياتها.

وجاء في قرار وزارة الداخلية، الذي تناقلته وسائل إعلام روسية، بأنه "لم يتبقَ للإنتربول سوى إجراء بعض الاستفسارات وتحديد الهوية.

وكانت للإنتربول سلطات واسعة في روسيا، تشمل المشاركة في البحث عن المتهمين والمدانين والمفقودين، وتقديم الاستشارات وتنفيذ تدابير لحماية المعلومات السرية، والعديد من الوظائف الأخرى.