باريس: طهران تعترف "علنا" باعتقال فرنسيين تعسفيا

رأت باريس، يوم الثلاثاء، أن طهران تعترف "علنًا" باعتقال فرنسيين تعسفيًّا، ردًا على تصريحات لمتحدث إيراني اعتبر فيها أن موقف فرنسا "غير البناء" و"دورها التدخلي" لا يسهلان المحادثات حول الإفراج المحتمل عن فرنسيين معتقلين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحفي "لقد تبلّغنا بتصريحات الإثنين" التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، معتبرةً أنها "مقلقة لأنها تشهد على الطابع التعسفي" للاعتقالات.