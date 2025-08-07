ترامب: "مليارات الدولارات" بدأت تتدفق إلى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن "مليارات الدولارات" تتدفق إلى الولايات المتحدة مع بدء فرض تعرفات جمركية جديدة على المنتجات الواردة من عشرات دول العالم.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال مع انقضاء مهلة السابع من آب/أغسطس التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم "إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية!" وفق تعبيره.

ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس.

وتطبق الرسوم الجديدة على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤولين أمريكيين، أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل في واشنطن(0400 بتوقيت غرينتش)، إلا أن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تدخل الرسوم البالغة 15% على معظم منتجات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ غدا الجمعة.