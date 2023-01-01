الطيبي يتسبب بأول خلاف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد

في المقابل، عارضت كتلة الصهيونية المتدينة التي يتزعمها بتسلئيل سموتريتش، والقوة اليهودية، اختيار الطيبي نائبًا لرئيس الكنيست "لاعتبارات مختلفة، بل وهاجمت هذا التوجه بشكل حاد"، بحسب "معاريف".

وهاجم نواب "القوة اليهودية" مشروع القرار الجديد الذي سيتم التصويت عليه خلال الفترة المقبلة قائلين "هذا الرجل لا يستحق أن يكون في البرلمان الإسرائيلي"، مضيفين "سنصوت ضد هذا التعيين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن حزب "الليكود" هو من يخطط لتعيين الطيبي بهذا المنصب، لكن عضو الكنيست تالي غوتليب من الحزب أرسلت رسالة إلى أعضاء الكنيست الآخرين طلبت منهم منع القرار.

وقالت في رسالتها إلى أعضاء الكنيست "ليس لدي سوى احترام قرار المحكمة العليا فيما يتعلق بكونه عضوًا في الكنيست، على الرغم من أنه وحزبه يقوضان وجودنا ووجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وتابعت العضو عن حزب "الليكود" رسالتها بالقول "لا ينبغي السماح لعضو الكنيست الطيبي بتلقي هدايا مجانية كطريقة لانتخابه لمنصب مفتش الكنيست".