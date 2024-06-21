تظاهروا دعماً لفلسطين.. إسقاط التهم عن طلاب من جامعة كولومبيا (صور)

قال ممثلو ادعاء في مانهاتن، خلال جلسة استماع بمحكمة، الخميس، إنه تم إسقاط كافة التهم عن العشرات من الطلاب المعتقلين الذين تظاهروادعماً لفلسطين، بجامعة كولومبيا.

واعتقل أولئك الطلبة، في أبريل/ نيسان، بعد مشاركتهم في اعتصام والتخييم بمبنى في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وجاءت جلسة الاستماع، التي عقدت في محكمة مانهاتن الجنائية بعد 7 أسابيع من استدعاء مسؤولي جامعة كولومبيا للمئات من رجال الشرطة المزودين بالأسلحة والمدرعات إلى حرم الجامعة.