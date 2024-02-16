واشنطن بوست: ترامب قد يحاكم في قضية جنائية واحدة على الأقل قبيل الانتخابات

لا تزال جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تشغل الرأي العام في بلاده وتسيطر على مجرى الأخبار. ويأتي ذلك في ضوء التوقعات بأن ترامب سيُحاكم على الأقل على جريمة جنائية واحدة، من أصل 4 قضايا مرفوعة، أثناء سير الحملة الانتخابية الرئاسية، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إنه يُتوقع أن يُحاكم ترامب في القضية الأقل شهرة، قضية المال غير المشروع لعام 2016، ابتداء من 25 مارس القادم، التاريخ الذي رفض قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، طلبات الفريق القانوني لتأجيله.

وأضافت أنه في حال سارت أمور المحاكمة كما ينبغي، سيصدر أول حكم جنائي بحق ترامب بحلول شهر مايو القادم.