واشنطن بوست: ترامب قد يحاكم في قضية جنائية واحدة على الأقل قبيل الانتخابات
لا تزال جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تشغل الرأي العام في بلاده وتسيطر على مجرى الأخبار. ويأتي ذلك في ضوء التوقعات بأن ترامب سيُحاكم على الأقل على جريمة جنائية واحدة، من أصل 4 قضايا مرفوعة، أثناء سير الحملة الانتخابية الرئاسية، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الصحيفة إنه يُتوقع أن يُحاكم ترامب في القضية الأقل شهرة، قضية المال غير المشروع لعام 2016، ابتداء من 25 مارس القادم، التاريخ الذي رفض قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان، طلبات الفريق القانوني لتأجيله.
وأضافت أنه في حال سارت أمور المحاكمة كما ينبغي، سيصدر أول حكم جنائي بحق ترامب بحلول شهر مايو القادم.
أما فيما يتعلق بقضية تخريب الانتخابات، ألقت العلاقة العاطفية، بين مدعي عام مقاطعة فولتون فاني ويليس، والمدعي العام، المُعين من قبلها، ناثان ويد، بظلالها على سير المحاكمة.
وذكر التقرير أن الفريق القانوني لترامب، تمكن من الاستفادة بشكل كبير من هذه الفضيحة التي تُهدد بعزل ويليس، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الوقت لتعيين بديل، ما يمنح ترامب وقتًا أطول يبعده عن الانشغال بالمحاكمة في ذروة الحملة الانتخابية.
وأشار إلى أن ويليس اعترفت بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي الخاص الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في الانتخابات ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، نافية المزاعم بأن العلاقة أثرت على إجراءات التقاضي.
وأضاف أن ترامب وفريقه القانوني حاولوا مرارًا جعل القضية، محاولة سرقة انتخابات عام 2020، تبدو كتدخل سافر في سير الانتخابات القادمة، واعتبروها مطاردة سياسية.
وقد يكون ترامب قد نجح بالفعل، هذا الخميس، بتحويل الأنظار عن القضية الرئيسية لتُصبح المدعية العامة ويليس هي المتهمة ومحور النقاش، ويُنتظر القرار النهائي للقاضي، الجمعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب لا يزال يُصارع للحصول على الحصانة من المحاكمة، تجنبًا لتعطيل ترشيحه عن الحزب الجمهوري، في ظل نزاع قانوني ودعم شعبي، خصوصًا بين مؤيديه، مُحتدم، سيقود لا محالة إلى المحكمة العليا للفصل فيه.
وخلصت "واشنطن بوست" إلى أنه في ضوء الظروف والتداعيات المحيطة بالقضايا المرفوعة على ترامب في نيويورك وجورجيا، يُرجح أن تكون أمواله وأعماله التجارية هي التي على المحك وليس حريته الشخصية.