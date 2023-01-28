تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية تواجه معضلة استباق هجمات "الذئاب المنفردة"
نظر مراقبون إسرائيليون إلى الهجوم الذي نفذه الشاب الفلسطيني خيري علقم، أمس الجمعة، في حي النبي يعقوب شمالي القدس، وأودى بحياة 7 مستوطنين، على أنه نموذج عملي لواحدة من أعقد المشكلات الأمنية التي تواجهها الأجهزة المعنية في إسرائيل.
وتحدثت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، عن عملية إطلاق نار أخرى في بلدة سوان بمدينة القدس المحتلة، هي الثانية في أقل من 24 ساعة، وسط أنباء عن إصابات.
وذكرت صحيفة "غلوبس" العبرية، السبت، أن خيري علقم (21 عامًا)، لم يكن معروفًا لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، لا سيما جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل قيامه بهذا الهجوم، كما أنه لم يتورط من قبل في أية قضية ذات أبعاد أمنية.
وقالت إن هجوم القدس "يفتح المجال لتساؤلات بشأن إذا ما كان المئات أو الآلاف من الشبان الفلسطينيين يمكنهم تكرار مثل هذه العمليات، دون أن تمتلك أجهزة الأمن الإسرائيلية معلومات بشأنهم".
وتخشى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين بمقدورهم تنفيذ مثل هذه العمليات حال أتيحت لهم الفرصة، وأن الأوضاع الحالية قد تشكل وحيًا للكثير منهم لتكرار الهجوم، ضمن الظاهرة التي يطلق عليها "الذئاب المنفردة".
وتشير هذه الظاهرة إلى أشخاص قد ينفذون هجمات بشكل فردي، ومن دون انتماءات تنظيمية أو اتصالات وتجهيزات مسبقة مع تنظيمات معروفة، ما يصعب على أجهزة الأمن اكتشافها وتحييدها ضمن عمليات استباقية.
وفي الغالب تركز أجهزة الأمن الإسرائيلية على جمع معلومات بشأن أشخاص يرتبطون بتنظيمات مثل "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" أو غير ذلك، إلا أن تلك الأجهزة تعاني أزمة، في ظل نقص المعلومات، وعدم القدرة على تتبع أشخاص قد يقدمون بشكل مفاجئ على تنفيذ هجمات، دون اتصالات مسبقة بعناصر تنظيمية.
وقدرت "غلوبس" أن مئات الشبان الفلسطينيين لا يمتلكون علاقات بتنظيم محدد قد يتحولون إلى "ذئاب منفردة" في أية لحظة، وذكرت أن أسبابا شخصية على سبيل المثال، قد تشكل الدافع لتنفيذ مثل هذه الهجمات، مدللة على ذلك بأن "جد منفذ هجوم القدس كان قد قتل قبل 25 عامًا، بواسطة مستوطن يهودي".
ويعمل جهاز "الشاباك" على كشف العمليات التي تخطط لها كيانات تنظيمية، ومن ثم استباق وقوعها، وهو الأمر الذي حدث، وفق الصحيفة، بشأن عملية جنين.
وهدف اقتحام مخيم جنين، يوم الخميس الماضي، إلى استباق تنفيذ عملية من قبل حركة "الجهاد الإسلامي"، حسبما تقول إسرائيل.
فيما أشارت "غلوبس" إلى أن ثمة احتمالات أن يكون إقدام الشاب الفلسطيني، منفذ عملية القدس، على هذه العملية؛ ردًا على ما حدث في جنين أو لأسباب أخرى.
وقدرت أن يركز "الشاباك" في الوقت الراهن، من النواحي التكتيكية، على البحث عن مصادر السلاح الذي يذهب بسهولة إلى الشبان الفلسطينيين.
وقالت إن ثمة مخاوف كبيرة من موجة عمليات، من وحي هجوم القدس، ومن ثم توقعت إجراءات أمنية غير مسبوقة، لا سيما في القدس الشرقية.
وسوف يركز جهاز الأمن العام، بحسب الصحيفة، على محاولة اكتشاف وتحييد من يطلق عليهم "الذئاب المنفردة"، مشيرة إلى أن الحديث في الوقت ذاته يجري عن مهمات في غاية التعقيد.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، أوضحت أنه لا يوجد الكثير لفعله، في ظل الضعف الذي يعتري السلطة الفلسطينية، متوقعة أن يبقى التعاون مع السلطة قائمًا ولو على مستوى قيادات الأمن الفلسطيني في ساحات مختلفة، على الرغم من تعليق التنسيق بين الجانبين.
لكن مخاوف أخرى تنتاب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تتعلق بتزامن محاولاتها تلك لتحييد العمليات التي قد يقدم عليها أفراد دون صلات تنظيمية، مع محاولات ستباشرها حركة "الجهاد الإسلامي"، لتنفيذ عمليات انتقامية عقب اقتحام مخيم جنين.
وختمت الصحيفة العبرية تحليلها، بأن أجهزة الشرطة والجيش وحرس الحدود و"الشاباك" يعملون حاليًا، وبعد رفع حالة التأهب إلى القصوى؛ من أجل منع تكرار موجة العمليات التي شهدتها مناطق متفرقة من إسرائيل قبل أقل من عام.