تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية تواجه معضلة استباق هجمات "الذئاب المنفردة"

وفي الغالب تركز أجهزة الأمن الإسرائيلية على جمع معلومات بشأن أشخاص يرتبطون بتنظيمات مثل "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" أو غير ذلك، إلا أن تلك الأجهزة تعاني أزمة، في ظل نقص المعلومات، وعدم القدرة على تتبع أشخاص قد يقدمون بشكل مفاجئ على تنفيذ هجمات، دون اتصالات مسبقة بعناصر تنظيمية.

وقدرت "غلوبس" أن مئات الشبان الفلسطينيين لا يمتلكون علاقات بتنظيم محدد قد يتحولون إلى "ذئاب منفردة" في أية لحظة، وذكرت أن أسبابا شخصية على سبيل المثال، قد تشكل الدافع لتنفيذ مثل هذه الهجمات، مدللة على ذلك بأن "جد منفذ هجوم القدس كان قد قتل قبل 25 عامًا، بواسطة مستوطن يهودي".

ويعمل جهاز "الشاباك" على كشف العمليات التي تخطط لها كيانات تنظيمية، ومن ثم استباق وقوعها، وهو الأمر الذي حدث، وفق الصحيفة، بشأن عملية جنين.

وهدف اقتحام مخيم جنين، يوم الخميس الماضي، إلى استباق تنفيذ عملية من قبل حركة "الجهاد الإسلامي"، حسبما تقول إسرائيل.

فيما أشارت "غلوبس" إلى أن ثمة احتمالات أن يكون إقدام الشاب الفلسطيني، منفذ عملية القدس، على هذه العملية؛ ردًا على ما حدث في جنين أو لأسباب أخرى.

وقدرت أن يركز "الشاباك" في الوقت الراهن، من النواحي التكتيكية، على البحث عن مصادر السلاح الذي يذهب بسهولة إلى الشبان الفلسطينيين.

وقالت إن ثمة مخاوف كبيرة من موجة عمليات، من وحي هجوم القدس، ومن ثم توقعت إجراءات أمنية غير مسبوقة، لا سيما في القدس الشرقية.

وسوف يركز جهاز الأمن العام، بحسب الصحيفة، على محاولة اكتشاف وتحييد من يطلق عليهم "الذئاب المنفردة"، مشيرة إلى أن الحديث في الوقت ذاته يجري عن مهمات في غاية التعقيد.