"طالبان" تعتقل عسكرياً في القنصلية الإيرانية بمدينة مزار شريف
اعتقلت قوة خاصة من جهاز الاستخبارات التابعة لحكومة حركة "طالبان" موظفاً عسكرياً في القنصلية الإيرانية بمدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء "صوت أفغانستان"، اليوم الثلاثاء، أن "قوة من جهاز الاستخبارات التابعة لحكومة حركة طالبان اعتقلت سيد أنور أميري الموظف العسكري في القنصلية الإيرانية العامة بمدينة مزار شريف".
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه "تم اعتقال سيد أنور أميري يوم الخميس الماضي، ولا توجد معلومات عن مصيره".
ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة حركة "طالبان" أو الجهات الرسمية الإيرانية بشأن اعتقال هذا الموظف العسكري.
ولدى إيران سفارة في العاصمة الأفغانية كابول، كما أن لها قنصليتين، إحداهما في ولاية هرات غرب أفغانستان المحاذية للحدود الإيرانية، والأخرى في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.
ويوم أمس، قامت قوات من حركة طالبان باعتقال عدد من عناصر حرس الحدود الإيراني في حدود مدينة نيمروز لعدة ساعات، وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الإفراج عنهم، معتبرة أن ما حصل كان "بسبب سوء تفاهم بين الجانبين".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد سملت، الأحد الماضي، مبنى السفارة الأفغانية في طهران إلى حكومة حركة "طالبان".
ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، ويعد منفذ "دوغارون"، الذي أحكمت "طالبان" سيطرتها عليه في 8 من يوليو/تموز 2021، من أهم المنافذ التجارية وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان.