"طالبان" تعتقل عسكرياً في القنصلية الإيرانية بمدينة مزار شريف

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه "تم اعتقال سيد أنور أميري يوم الخميس الماضي، ولا توجد معلومات عن مصيره".

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة حركة "طالبان" أو الجهات الرسمية الإيرانية بشأن اعتقال هذا الموظف العسكري.

ولدى إيران سفارة في العاصمة الأفغانية كابول، كما أن لها قنصليتين، إحداهما في ولاية هرات غرب أفغانستان المحاذية للحدود الإيرانية، والأخرى في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان.

ويوم أمس، قامت قوات من حركة طالبان باعتقال عدد من عناصر حرس الحدود الإيراني في حدود مدينة نيمروز لعدة ساعات، وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية الإفراج عنهم، معتبرة أن ما حصل كان "بسبب سوء تفاهم بين الجانبين".